Rinviato a novembre il processo bis per la tragedia di Rigopiano il Comitato vittime | Cerchiamo giustizia

Rinviato al 17 novembre il processo d’appello bis per la tragedia di Rigopiano apertosi oggi, 10 ottobre a Perugia. Un’udienza, quella di oggi, caratterizzata dalla relazione della giudice a latere della corte d'appello che ha ricostruito i fatti e l'iter giudiziario. “Cerchiamo giustizia. La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

rinviato novembre processo bisRigopiano, rinviato a novembre processo appello bis - L'udienza di oggi è stata caratterizzata dalla relazione della giudice a latere della Corte d'appello che ha ricostruito i fatti e l'iter giudiziario. Si legge su tg24.sky.it

rinviato novembre processo bisRinviato a novembre il processo d'appello bis per Rigopiano, i parenti in Aula con le foto delle vittime - La Corte di Perugia aggiorna l'udienza dopo la relazione del giudice, il Comitato dei familiari: 'Vogliamo giustizia' (ANSA) ... Segnala ansa.it

