Rinviato a novembre il processo bis per la tragedia di Rigopiano il Comitato vittime | Cerchiamo giustizia

Rinviato al 17 novembre il processo d’appello bis per la tragedia di Rigopiano apertosi oggi, 10 ottobre a Perugia. Un’udienza, quella di oggi, caratterizzata dalla relazione della giudice a latere della corte d'appello che ha ricostruito i fatti e l'iter giudiziario. “Cerchiamo giustizia. La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: rinviato - novembre

Roma, sfratto rinviato per il Caffè Greco: esecuzione slitta dopo il 26 novembre

Caffè Greco, prosegue la storica battaglia: sfratto rinviato dopo il 26 novembre

Juventus, richiesta ufficiale alla Lega: il match rinviato a novembre

Il voto in aula sui due ddl per la democrazia diretta rinviato a novembre per consentire un ulteriore confronto tra opposizione e maggioranza. Nuove scintille tra Foppa e Galateo. - facebook.com Vai su Facebook

Edoardo Bennato, rinviato il concerto del 17 novembre a Bologna #EdoardoBennato - X Vai su X

Rigopiano, rinviato a novembre processo appello bis - L'udienza di oggi è stata caratterizzata dalla relazione della giudice a latere della Corte d'appello che ha ricostruito i fatti e l'iter giudiziario. Si legge su tg24.sky.it

Rinviato a novembre il processo d'appello bis per Rigopiano, i parenti in Aula con le foto delle vittime - La Corte di Perugia aggiorna l'udienza dopo la relazione del giudice, il Comitato dei familiari: 'Vogliamo giustizia' (ANSA) ... Segnala ansa.it