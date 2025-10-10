Rinnovo Dodo rinnovo vicino con la Fiorentina Questi segnali sono importanti
Rinnovo Dodo: primi segnali di pace tra il terzino brasiliano e la Fiorentina. La situazione Dopo mesi di silenzi, tensioni e incomprensioni, si riaccende la trattativa per il rinnovo di Dodo con la Fiorentina. Nelle ultime ore si sono registrati i primi contatti tra la dirigenza viola e l’entourage del terzino brasiliano, segnando un cambiamento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: rinnovo - dodo
Dodo Juventus: i bianconeri provano ad approfittare dello stallo nella trattativa di rinnovo con la Fiorentina! Madama deve vedersela con quella big spagnola. Il duello
Scatta l'Operazione Disgelo, Fiorentina e Dodo pronti a riaprire i dialoghi sul rinnovo - X Vai su X
Rinnovo #Dodo', nulla di nuovo sotto il sole: cosa aspettarsi in vista dell'estate? - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, trattativa per il rinnovo di Dodo: svelate le sensazioni - Non solo il campo, dove è chiamata a dare un'immediata inversione di tendenza rispetto a un inizio di stagione ... Segnala fantamaster.it
Corriere Fiorentino: “Mandragora-Fiorentina rinnovo vicino! Ingaggio da 1,8 milioni più bonus” - comUna situazione diversa da quella ... Scrive msn.com