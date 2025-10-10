Rinnovo Cda Camera di Commercio italiana negli EAU Intervista all' avv Antonio M Varvaro

Porgiamo alcune domande all'avv. Antonio Maria Varvaro, consigliere di amministrazione in carica della Camera di Commercio italiana che opera negli Emirati Arabi Uniti e capolista della lista “l'ALTERNATIVA per il FUTURO”. L'Avv. Varvaro (che vive a Dubai dal 2008 e che esercita negli EAU la sua attività professionale) è il capolista della detta lista perché corre per la carica di Presidente. Buongiorno avvocato, gli associati alla Camera di Commercio italiana negli EAU (CCI EAU) saranno chiamati a fine ottobre alle urne per il rinnovo del CdA. In che termini le dette elezioni rappresentano un elemento di novità rispetto al passato? Le elezioni che ci accingiamo a celebrare rappresentano un elemento di grande novità rispetto al passato per vari motivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

