Rinderknech che favore a Musetti! Auger-Aliassime ko Finals più vicine per Lorenzo

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il francese, che trova la semifinale all'Atp 1000 di Shanghai, elimina e mette nei guai il canadese che aveva la possibilità di accorciare la distanza che lo separa dall’azzurro, o addirittura di sorpassarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

rinderknech che favore a musetti auger aliassime ko finals pi249 vicine per lorenzo

© Gazzetta.it - Rinderknech, che favore a Musetti! Auger-Aliassime ko, Finals più vicine per Lorenzo

In questa notizia si parla di: rinderknech - favore

rinderknech favore musetti augerATP Shanghai: Auger-Aliassime spreca, Rinderknech vince ancora (e Musetti ringrazia) - Aliassime si arrende al francese e sciupa una grande occasione in ottica ATP Finals. Si legge su ubitennis.com

rinderknech favore musetti augerRinderknech elimina Aliassime a Shanghai e fa un grande regalo a Musetti: cosa cambia nella corsa alla Race - Ottime notizie dalla Cina per Lorenzo: il successo a sorpresa del tennista francese gli consente di mantenere un buon margine sui rivali nella lotta per Torino ... Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Rinderknech Favore Musetti Auger