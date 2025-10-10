Rinderknech che favore a Musetti! Auger-Aliassime ko Finals più vicine per Lorenzo
Il francese, che trova la semifinale all'Atp 1000 di Shanghai, elimina e mette nei guai il canadese che aveva la possibilità di accorciare la distanza che lo separa dall’azzurro, o addirittura di sorpassarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: rinderknech - favore
e dopo Aryna Sabalenka, ringraziamo anche Arthur Rinderknech - X Vai su X
IMPRESA CONTRO ZVEREV Che upset in questo 3° turno del Masters 1000 di Shanghai Zverev è stato eliminato dal N.54 del mondo Rinderknech, con una rimonta incredibile dopo l’ottimo 1° set del tedesco Avanza quindi il tennista francese, che agli - facebook.com Vai su Facebook
ATP Shanghai: Auger-Aliassime spreca, Rinderknech vince ancora (e Musetti ringrazia) - Aliassime si arrende al francese e sciupa una grande occasione in ottica ATP Finals. Si legge su ubitennis.com
Rinderknech elimina Aliassime a Shanghai e fa un grande regalo a Musetti: cosa cambia nella corsa alla Race - Ottime notizie dalla Cina per Lorenzo: il successo a sorpresa del tennista francese gli consente di mantenere un buon margine sui rivali nella lotta per Torino ... Scrive corrieredellosport.it