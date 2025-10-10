Rimossa la presidentessa del Perù

Il Parlamento approva l’impeachment contro Dina Boluarte: è stata rimossa con l’accusa di incapacità morale e fallimento nel fermare l’ondata di violenza e criminalità che attraversa il Paese. Il Parlamento del Perù ha rimosso la presidente Dina Boluarte nella notte tra il 7 e l’8 ottobre, dopo un procedimento di impeachment durato meno di ventiquattr’ore. L’iter, iniziato giovedì mattina, si è concluso poco dopo la mezzanotte: quattro mozioni di sfiducia sono state votate con ampia maggioranza — almeno 113 voti favorevoli su 130, ben oltre la soglia necessaria dei 87. L’accusa formale: “incapacità morale permanente”, una formula ampia e controversa, usata più volte nella storia politica peruviana come strumento di rimozione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

