Rimini si prepara per la festa del Santo Patrono le iniziative della diocesi in vista di San Gaudenzo

Martedì (14 ottobre) si celebra a Rimini la solennità del patrono della città e della diocesi. Nel Santo Vescovo e Martire si ritrovano le radici della storia cristiana del territorio. La festa di San Gaudenzo segna inoltre l’inizio ufficiale del nuovo anno pastorale, ed è anche l’occasione in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: rimini - prepara

La Città metropolitana si prepara alla TTG Travel Experience di Rimini: ecco come partecipare

La Fiera si prepara per il Ttg, oltre il 50% di nuovi buyer. E Pistoletto porta a Rimini il "Terzo Paradiso”

La Fiera si prepara per il Ttg, oltre il 50% di nuovi buyer. E Pistoletto porta a Rimini il "Terzo Paradiso”

Il CARNEVALE DI SCIACCA APRE LE VENDITE DEI BIGLIETTI PER L’EDIZIONE 2026 E SI PREPARA A COMPIERE 400 ANNI L’ANNUNCIO ARRIVA DIRETTAMENTE DALLA TTG TRAVEL EXPERIENCE DI RIMINI IN PROGRAMMA DALL’8 AL 10 OTTOBR - facebook.com Vai su Facebook

Rimini si prepara al Natale: pubblicato l’avviso per la realizzazione del Villaggio Natalizio - X Vai su X

Fiera, festa e spettacolo: Rimini vive la sua “ottobrata” tra turismo e cultura - Dal 6 al 14 ottobre la città celebra San Gaudenzo tra appuntamenti fieristici, mostre, concerti e tradizioni popolari ... Secondo altarimini.it

Travolti dalla marea gialla. Attese 200mila persone lungo le strade del Tour Rimini prepara la festa - Il lungomare sarà invaso dai tifosi: scatta il piano delle forze dell’ordine . Come scrive ilrestodelcarlino.it