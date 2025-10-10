Rimini ospite di un Perugia in crisi nera D' Alesio | Questo aspetto mi preoccupa
Trasferta umbra per il Rimini, impegnato sabato alle 14:30 al Renato Curi di Perugia. Gli avversari sono allenati da Piero Braglia, il tecnico che ha guidato i romagnoli a inizio stagione pur senza andare mai in panchina durante le partite ufficiali e che ha poi scelto, data la precaria. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: rimini - ospite
Silvia Chiassai Martini ospite al Meeting di Rimini con la fondazione Cer Italia come “esempio concreto e virtuoso di comunità energetica”
Rimini ospite del Guidonia dopo la vittoria col Forlì, D'Alesio: "Dobbiamo mantenere l'atteggiamento"
Ospite ieri sera di ., il team manager di Rinascita Basket Rimini, , ha commentato la vittoria di domenica a Cremona e si è proiettato verso il match di questa sera al Flaminio con la Gruppo Mascio Bergamo. L - facebook.com Vai su Facebook
Rimini senza tifosi a Perugia: la prefettura dispone il divieto di vendita per la gara di sabato - La Prefettura di Perugia ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Rimini per la gara Perugia- Come scrive corriereromagna.it
Perugia-Rimini, timori di scontri: prefetto vieta la vendita dei biglietti ai romagnoli - Rimini di serie C scatta il divieto di vendita dei biglietti ai romagnoli, precisamente a tutti i cittadini residenti in quella provincia. Scrive umbria24.it