Rimini capitale del turismo per il Ttg è tempo di bilanci | la Fiera guadagna ancora un +3% di presenze
Affluenza ancora una volta in crescita (+3% sul 2024) per la 62esima edizione di Ttg Travel Experience, in contemporanea a InOut - The Contract Community, organizzate da Italian Exhibition Group e concluse oggi alla Fiera di Rimini. Una crescita nel solco di un trend di importante e costante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Rimini tornerà a essere la capitale della pesca sportiva, confermato in fiera Pescare Show 2026
Non solo "caro spesa": dall'assistenza sociale all'"effetto turista", vi spiego perché Rimini è la capitale italiana dell'inflazione
Rimini capitale mondiale della bici. A Misano la vetrina su due ruote
Abruzzo al TTG Rimini: tra turismo esperienziale e "L'Aquila Capitale della Cultura 2026" Grande interesse per lo stand Abruzzo al TTG di Rimini, che promuove l'offerta turistica regionale — dal turismo esperienziale ai cammini spirituali — in collaborazio
Roma Capitale al #TTGTravelExperience di Rimini Inaugurato padiglione per 34 operatori. Obiettivo 2025: 51,4 milioni di presenze. Appuntamenti: 9 ottobre, 9:45 - panel con l'Assessore Onorato. 17:15: Degustazione gourmet! Info https://tinyurl.co
Al TTG Rimini riflettori sull'Aquila Capitale della cultura 2026 - Confronto specifico sull'Aquila e sulle prospettive legate al titolo di Capitale italiana della Cultura 2026 nell'ambito del TTG Travel Experience, la principale manifestazione italiana dedicata alla ...
Rimini, il TTG chiude in crescita: +3% di visitatori - «Affluenza ancora una volta in crescita (+3% sul 2024) per la 62ª edizione di TTG Travel Experience, in contemporanea a InOut | The Contract ...