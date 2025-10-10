Rigopiano rinviato a novembre il processo d’appello bis a Perugia

Perugia - La Corte d’Appello di Perugia ha aggiornato l’udienza al 17 novembre, dopo la relazione introduttiva della giudice a latere, che ha ricostruito fatti e iter giudiziario della tragedia. È stato rinviato al 17 novembre il processo d’appello bis per la Valanga di Rigopiano, in corso davanti alla Corte d’Appello di Perugia. La decisione è arrivata al termine della prima udienza, dedicata alla relazione introduttiva della giudice a latere, che ha ripercorso dettagliatamente la dinamica dell’evento e le fasi salienti del lungo procedimento giudiziario. Il nuovo calendario prevede per la prossima udienza la requisitoria del sostituto procuratore generale Paolo Berlucchi, che esporrà le conclusioni dell’accusa davanti ai giudici. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

