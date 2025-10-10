Rigopiano rinviato a novembre il processo d’appello bis a Perugia
Perugia - La Corte d’Appello di Perugia ha aggiornato l’udienza al 17 novembre, dopo la relazione introduttiva della giudice a latere, che ha ricostruito fatti e iter giudiziario della tragedia. È stato rinviato al 17 novembre il processo d’appello bis per la Valanga di Rigopiano, in corso davanti alla Corte d’Appello di Perugia. La decisione è arrivata al termine della prima udienza, dedicata alla relazione introduttiva della giudice a latere, che ha ripercorso dettagliatamente la dinamica dell’evento e le fasi salienti del lungo procedimento giudiziario. Il nuovo calendario prevede per la prossima udienza la requisitoria del sostituto procuratore generale Paolo Berlucchi, che esporrà le conclusioni dell’accusa davanti ai giudici. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
In questa notizia si parla di: rigopiano - rinviato
Rigopiano, processo bis per 10 imputati rinviato al 17 novembre
#StragediRigopiano, al via processo d'appello bis a Perugia per dieci imputati - X Vai su X
Rigopiano, rinviato a novembre processo appello bis - L'udienza di oggi è stata caratterizzata dalla relazione della giudice a latere della Corte d'appello che ha ricostruito i fatti e l'iter giudiziario. Secondo tg24.sky.it
Rinviato a novembre il processo d'appello bis per Rigopiano, i parenti in Aula con le foto delle vittime - La Corte di Perugia aggiorna l'udienza dopo la relazione del giudice, il Comitato dei familiari: 'Vogliamo giustizia' (ANSA) ... Come scrive ansa.it