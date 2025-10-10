Rigopiano processo bis per i 10 imputati ma per 4 è già prescrizione i familiari delle vittime | Mai più

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come disposto dalla Cassazione, sul banco degli imputati per la tragedia di Rigopiano sono finiti nuovamente sei funzionari e dirigenti della Regione Abruzzo, prima assolti e ora accusati di disastro colposo per la mancata adozione della carta valanghe, e altre quattro persone per le quali però i reati di omicidio colposo e lesioni colpose sono già prescritti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

