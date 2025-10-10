AGI - È iniziato davanti ai giudici di Perugia l'appello bis per la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara). La struttura venne travolta il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti. Il processo di appello bis è stato rinviato al 17 novembre dopo l'esposizione della relatrice, Carla Giangamboni dal presidente della Corte d'appello di Perugia, Paolo Micheli. Il 17 novembre si terrà la requisitoria del sostituto procuratore generale Paolo Barlucchi. Altre udienze sono state già fissate per il 20, 24 e 27 novembre e l'1 e 4 dicembre. Il 3 dicembre scorso la Cassazione aveva annullato la decisione della Corte d'appello dell'Aquila, disponendo un nuovo processo d’appello per sei dirigenti del Servizio di Protezione civile della Regione Abruzzo che in primo e secondo grado erano invece stati assolti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Rigopiano, processo bis per 10 imputati rinviato al 17 novembre