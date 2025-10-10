Rigopiano parte il processo d’appello bis per dieci imputati Ed è già prescrizione per quattro
Sei dirigenti regionali accusati di disastro colposo: avrebbero dovuto redigere la carta che localizza il pericolo di valanghe. Per l’ex sindaco di Farindola, un tecnico del Comune e due funzionari della Provincia, invece, il reato di omicidio colposo è già prescritto. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: rigopiano - parte
Laboratorio di Musicoterapia ogni Mercoledì presso il gatto blu Mix di ritmi , filastrocche, giochi musicali 2 turni suddivisi in base all'età Scrivici per avere info e partecipare Info e Prenotazioni Whatsapp 3382533827 Il Gatto Blu Via Rigopiano 137 Pescar - facebook.com Vai su Facebook
Terni, strage del Rigopiano: al via a Perugia l'appello bis per dieci imputati - I nostri angeli meritano una giustizia piena, noi abbiamo bisogno di poter ... Da ilmessaggero.it
Rigopiano: domani a Perugia l’appello bis sulla tragedia dell’hotel - Domani, 10 ottobre, a Perugia prenderà il via il processo di appello bis disposto dalla Cassazione dopo l’annullamento della sentenza di secondo grado emessa da ... Lo riporta umbria24.it