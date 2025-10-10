Rigopiano parte il processo d’appello bis per dieci imputati Ed è già prescrizione per quattro

Repubblica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei dirigenti regionali accusati di disastro colposo: avrebbero dovuto redigere la carta che localizza il pericolo di valanghe. Per l’ex sindaco di Farindola, un tecnico del Comune e due funzionari della Provincia, invece, il reato di omicidio colposo è già prescritto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

