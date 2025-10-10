rigopiano famiglie vittime chiedono a regione abruzzo risarcimento da 50 milioni

L’avvocato Romolo Reboa, che rappresenta diverse famiglie delle vittime della tragedia di Rigopiano, chiede alla Regione Abruzzo di avviare l’iter per i risarcimenti: 50 milioni di euro dal bilancio regionale. Oggi si è aperto l’appello bis per la tragedia di Rigopiano. L’hotel di Farindola fu distrutto otto anni fa da una slavina, causando 29 vittime. “Il Consigliere relatore del collegio della Corte d’Appello di Perugia ha ripercorso i passaggi salienti delle motivazioni della Suprema Corte di Cassazione”, ha dichiarato oggi Reboa sottolineando che nell’immediatezza, dopo la lettura del dispositivo, i giudici di piazza Cavour hanno affermato la responsabilità civile della Regione Abruzzo per non aver approvato tempestivamente la ‘Carta valanghe’ e la Corte ha affermato il nesso causale tra tale omissione e le 29 vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it

