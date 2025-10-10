Rigopiano come una maledizione | ucciso da un malore il fratello di Marinella Colangeli una delle 29 vittime

Perugia, 10 ottobre 2025 – Rigopiano, una maledizione: è morto per un malore improvviso Gianni Colangeli, 52 anni, fratello di Marinella, una delle 29 vittime della strage nel resort. Era in aula questa mattina a Perugia per il processo d’appello bis di Rigopiano, si è sentito male mentre era alla guida dell'auto. Inutili i soccorsi. La moglie Valentina, che gli sedeva accanto, è riuscita a fermare il veicolo. Una tragedia e un nuovo dolore per una famiglia già pesantemente segnata dalla strage del resort ai piedi del Gran Sasso. Marinella aveva 30 anni ed era la responsabile della spa. La notizia ha sconvolto i parenti delle vittime, riuniti in un comitato che ormai da quasi nove anni si batte per la giustizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

