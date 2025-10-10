AGI - È iniziato davanti ai giudici di Perugia l'appello bis per la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara). La struttura venne travolta il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti. Il 3 dicembre scorso la Cassazione aveva annullato la decisione della Corte d'appello dell'Aquila, disponendo un nuovo processo d’appello per sei dirigenti del Servizio di Protezione civile della Regione Abruzzo che in primo e secondo grado erano invece stati assolti. La Cassazione aveva anche disposto l' appello bis per l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, i dirigenti della Provincia Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio, e il tecnico comunale di Farindola, Enrico Colangeli relativamente ai dirigenti della Regione, che sono accusati anche di disastro colposo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Rigopiano, al via il processo bis per 10 imputati