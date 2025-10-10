"Non ci fermiamo". I sindacati promettono di continuare a dare battaglia alla riforma fiscale. Riforma che ieri ha incassato il via libera in Commissione Finanze. "A oggi – dicono in coro Cdls, Csdl e Usl – nonostante le rassicurazioni, non ci è arrivata alcuna convocazione, per cui non siamo in grado di riferire in merito alla veridicità delle affermazioni di governo e maggioranza rispetto alla volontà di tenere conto delle rivendicazioni sindacali, fortemente sostenute da migliaia di persone in occasione dei due recenti scioperi generali". Da qui la scelta di non fermarsi. "Stiamo predisponendo nuove iniziative di protesta e sensibilizzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riforma fiscale, sindacati in trincea: "La nostra protesta va avanti"