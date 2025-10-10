Riflessioni digitali i dati | la voce muta della città

Bolognatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione IU Rusconi Ghigi, in collaborazione con Fondazione Golinelli, promuove nell’ambito del progetto del Gemello Digitale Civico della città di Bologna, il ciclo “Riflessioni digitali: complessità e dati per capire meglio la città che cambia”, tre incontri divulgativi, e gratuiti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riflessioni - digitali

La voce di Camilleri e un violoncello, riflessioni sull'amore - La voce di Andrea Camilleri e le improvvisazioni di un violoncello per una riflessione sull' amore e sull'uomo, da Dante e Petrarca a oggi. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Riflessioni Digitali Dati Voce