Rifiuti tossici abbandonati carabinieri sequestrano l' area Al vaglio le immagini delle telecamere
Rifiuti tossici lungo viale dei Laghetti a Mondragone. E’ quanto hanno rinvenuto i carabinieri del locale Reparto Territoriale che hanno rinvenuto e sequestrato un’area di circa 350 metri quadrati.L’area interessata si presentava invasa da cumuli di materiali di varia natura, tra cui. 🔗 Leggi su Casertanews.it
