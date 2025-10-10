Rifiuti in arrivo l’undicesima stazione ecologica di Ravenna | dove sarà e come funzionerà
È in arrivo a Ravenna in via Silver Sirotti una nuova stazione ecologica, la trentesima presente sul territorio della provincia di Ravenna e l’undicesima in quello comunale. Va ad aggiungersi alle due già presenti in città a Nord (via Albe Steiner, zona Bassette) e a Sud (via don Carlo Sala) e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Lotta allo scarico abusivo di rifiuti. In arrivo 8 postazioni elettroniche
Svolta ecologica per la Formia rifiuti zero. In arrivo tre nuovi mezzi elettrici
Bonus rifiuti, in arrivo dal 2026 uno sconto sulla Tari fino al 25%: a chi spetta e come richiederlo
Rifiuti, in arrivo dal 2026 il bonus Tari: come funziona e a chi è rivolto - Con l'entrata in vigore del provvedimento, si stima che circa 4 milioni di nuclei familiari con Isee sotto soglia potranno ottenere lo sconto sulla tassa rifiuti sostenuta nell'anno precedente