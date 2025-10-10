Rifiuti in arrivo l’undicesima stazione ecologica di Ravenna | dove sarà e come funzionerà

È in arrivo a Ravenna in via Silver Sirotti una nuova stazione ecologica, la trentesima presente sul territorio della provincia di Ravenna e l’undicesima in quello comunale. Va ad aggiungersi alle due già presenti in città a Nord (via Albe Steiner, zona Bassette) e a Sud (via don Carlo Sala) e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

