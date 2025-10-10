Ad associati e operatori di Milano Marittima, la Proloco ha comunicato che "anche quest’anno la proposta progettuale presentata dalla nostra associazione per il periodo natalizio non è stata accolta dall’amministrazione comunale. Rispettiamo questa scelta pur non condividendola pienamente". Rammarico, quindi, per la scelta che poteva vedere gli operatori di Milano Marittima direttamente in pista per il Natale 2025. Come lo scorso anno, il vincitore del bando potrebbe essere un soggetto non locale. Il progetto presentato quest’anno dalla Pro Loco Milano Marittima, si legge nel documento, "era di grande importanza, sviluppato in collaborazione con aziende nazionali di rilievo e partner di alto livello, con contenuti e visibilità a livello nazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Rifiutati i nostri progetti"