Rievocazioni visite e gastronomia | tutto pronto per ' Autunno a Vignola'
L’11 e il 12 ottobre Vignola torna ad animarsi con la nuova edizione di “Autunno a Vignola”, la manifestazione, organizzata da Pro Loco e Comune di Vignola, in collaborazione con le Pro Loco di Marano, Pavullo, Savignano e Serramazzoni, che, come ogni anno, celebra le eccellenze del territorio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
La 38ª edizione della Sagra del Raviolo farà rivivere il borgo con quattro giorni di sapori autentici, visite guidate, spettacoli e rievocazioni storiche Il protagonista sarà il raviolo di Covo, un piatto che custodisce storie di famiglia e di comunità.
Siponto, Open Day agli scavi archeologici: tra visite guidate, rievocazioni e spettacoli fino a sera