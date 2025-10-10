Ricoverato d’urgenza il dio della musica mondiale | l’incidente spaventoso in pieno giorno

Momenti di paura per uno dei volti più iconici della musica mondiale, protagonista di un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, l’artista si sarebbe sentito male mentre era alla guida, perdendo il controllo del veicolo e finendo contro un’auto parcheggiata. Solo il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze estremamente gravi. Malore improvviso alla guida. Il celebre bassista dei  KISS,  Gene Simmons, è rimasto coinvolto in un  incidente stradale a Malibu, lungo la  Pacific Coast Highway. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, il 76enne avrebbe perso conoscenza mentre era al volante della sua  Lincoln Navigator, andando a sbattere contro un’auto ferma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

