Ricostruzione a Ischia intesa da 60 milioni di euro
Tempo di lettura: 2 minuti Il governatore della Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB), Carlo Monticelli, e il commissario straordinario per la ricostruzione a Ischia, Giovanni Legnini, hanno firmato oggi a Roma un contratto di progetto da 60 milioni di euro per la ricostruzione post calamità sull’isola. L’accordo, sostenuto da un prestito con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, permetterà di finanziare una serie di interventi per la riparazione, ricostruzione e rigenerazione dei territori colpiti dal sisma del 2017 e dalla frana del 2022. I fondi serviranno a realizzare opere di ripristino di edifici pubblici e privati, infrastrutture urbane, e interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, comprese le delocalizzazioni degli edifici situati nelle aree più fragili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
