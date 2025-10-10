Ricordate Maria di Un medico in famiglia? A 42 anni è diventata mamma per la terza volta | ecco chi è il compagno
Margot Sikabonyi, l’indimenticabile Maria di Un medico in famiglia, è diventata mamma per la terza volta. A 42 anni l’attrice accoglie il piccolo Michele e racconta la felicità di una maternità consapevole e piena d’amore. Scopriamo di seguito chi è il suo compagno! Leggi anche: Ricordate Maria di Un medico in famiglia? L’attrice Margot Sikabonyi ha cambiato lavoro: ecco cosa fa Un nuovo capitolo di vita pieno di amore e serenità per Margot Sikabonyi. L’attrice, conosciuta dal grande pubblico come Maria Martini nella popolare serie televisiva Un medico in famiglia, è diventata mamma per la terza volta a 42 anni. 🔗 Leggi su Donnapop.it
