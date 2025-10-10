Carlotta Dell’Isola, conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, sta attraversando un periodo estremamente difficile. A comunicarlo è stata lei stessa, tramite alcuni messaggi molto toccanti pubblicati sul suo profilo Instagram. L’ex volto televisivo ha lasciato intendere che al centro della sua sofferenza ci sia un problema serio legato alla salute del figlio Niccolò Domenico, nato dal matrimonio con Nello Sorrentino. Il dolore che traspare dalle sue parole ha commosso i fan, che le stanno dimostrando grande vicinanza in queste ore così delicate. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Ricordate Carlotta di Temptation Island? Sta vivendo un momento drammatico: il figlio è in ospedale