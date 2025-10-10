Ricordate Carlotta di Temptation Island? Sta vivendo un momento drammatico | il figlio è in ospedale
Carlotta Dell’Isola, conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, sta attraversando un periodo estremamente difficile. A comunicarlo è stata lei stessa, tramite alcuni messaggi molto toccanti pubblicati sul suo profilo Instagram. L’ex volto televisivo ha lasciato intendere che al centro della sua sofferenza ci sia un problema serio legato alla salute del figlio Niccolò Domenico, nato dal matrimonio con Nello Sorrentino. Il dolore che traspare dalle sue parole ha commosso i fan, che le stanno dimostrando grande vicinanza in queste ore così delicate. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: ricordate - carlotta
Vi ricordate questa paziente? Su di lei ho effettuato circa un anno fa un full-face completo Il full-face è un trattamento di armonizzazione globale del viso: non si concentra su una singola area, ma considera il volto nella sua totalità. L’obiettivo è riposizionare - facebook.com Vai su Facebook
Carlotta Dell’Isola torna sui social dopo gli allarmanti video dei giorni scorsi: “Periodo più complicato della mia vita, sto cercando di rialzarmi” - La ragazza aveva preso parte al percorso sentimentale all'interno del pr ... Lo riporta isaechia.it
Temptation Island, Carlotta Dell’Isola in lacrime sui social/ Lo sfogo dall’ospedale - Nelle ultime ore, Carlotta Dell’Isola è tornata sui social con uno sfogo che ha allarmato i suoi seguaci. Segnala ilsussidiario.net