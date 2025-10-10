Ricerca Senni UniMiB | In cardiologia è fondamentale malattie cuore impattanti
Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "La cardiologia è stata una punta di diamante per decenni, ma è stata superata da altre branche della medicina, quali l'ematologia, l'oncologia, la reumatologia, che hanno compiuto un grande passo in avanti nella personalizzazione della ricerca e della terapia sul singolo paziente". Lo ha detto Michele Senni, direttore di Cardiologia 1 e Dipartimento Cardiovascolare dell'ospedale Papa XXIII di Bergamo e professore di Cardiologia all'università Bicocca di Milano, nel suo intervento ieri a Roma all'evento Investigator's Meeting, su varie aree della ricerca clinica che AstraZeneca conduce in Italia, che ha visto il coinvolgimento di oltre 160 clinici. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: ricerca - senni
INGEGNERE AMBIENTALE. La Filiale di Bergamo (BG), cerca per azienda di Bergamo (BG) una/un ingegnere ambientale. Per info e candidature cliccare il link nel primo commento. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi e a cittadini dell'Unione Europe - facebook.com Vai su Facebook
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti" - "La cardiologia è stata una punta di diamante per decenni, ma è stata superata da altre branche della medicina, quali l'ematologia, l'oncologia, la reumatologia, che ... Lo riporta iltempo.it
Il convegno al Gemelli: prevenzione e ricerca le vie della cardiologia - Seconda giornata di lavori oggi al policlinico Gemelli per il «Cardiology forum», il convegno che si propone di analizzare le prospettive di un settore delicato e di fondamentale rilevanza sociale. ilgiornale.it scrive