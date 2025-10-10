Ricerca Gasbarrini Gemelli | La sfida è formare le nuove figure professionali
Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "La ricerca è completamente cambiata rispetto al passato. Una volta era qualcosa di artigianale, le persone che conducevano la ricerca non erano esattamente dei professionisti. Ora, dovendo rispettare rigide regole di 'good clinical practice', esistono proprio delle nuove professioni della ricerca. Il problema è: chi forma queste figure nuove? A oggi non esistono corsi di laurea specializzati e i pochi master che esistono mancano nella fase professionalizzante. La prima sfida della ricerca moderna riguarda quindi la formazione delle nuove figure professionali di coordinamento, lo study coordinator, e di infermieri di ricerca. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: ricerca - gasbarrini
Quasi un bambino su sette in Italia soffre di insulinoresistenza a causa di un microbiota intestinale alterato. La stima è stata presentata dal gastroenterologo Antonio Gasbarrini, direttore scientifico del Policlinico Gemelli di Roma, al XXXII Congresso della Soci - facebook.com Vai su Facebook
Ricerca, Gasbarrini (Gemelli): "La sfida è formare le nuove figure professionali" - 'Istituzioni, aziende e ospedali che lavorano insieme per migliorare la salute dei pazienti devono essere alleati' ... Da adnkronos.com
Ricerca: Gasbarrini (Gemelli), 'occorre formare nuove figure professionali' - Una volta era qualcosa di artigianale, ora, dovendo rispettare rigide regole di 'good clinical practice', esistono nuove profess ... Secondo msn.com