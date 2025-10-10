Ricerca | Ferrante ' digitalizzazione cruciale per affrontare sfide future'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Non esiste futuro senza infrastrutture: sono il fondamento di ogni progresso, che si parli di acqua, di trasporti, di energia o di digitale. Per affrontare le grandi sfide che ci attendono e costruire le infrastrutture del domani occorre integrare le politiche pubbliche con il punto di vista scientifico, tecnologico e industriale. Solo traducendo le idee e le esperienze del mondo imprenditoriale, accademico e produttivo in visione e azione di governo si può costruire una concreta prospettiva di sviluppo per il Paese”. Così il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante, moderando il panel 'Infrastrutture idriche e digitali' durante il convegno 'Futuro Italia', promosso da Forza Italia alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

