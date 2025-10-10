Ricerca | dai papiri carbonizzati nuovi dettagli sul fondatore dello Stoicismo

Pisa, 10 ottobre 2025 – Una recente analisi scientifica condotta sui papiri carbonizzati di Ercolano, conservati nella Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, ha portato alla luce alcune testimonianze sulla figura di Zenone di Cizio, fondatore dello Stoicismo, che offrono uno sguardo inedito sulla sua vita. Debolezza fisica, dovuta con ogni probabilità ad un’alimentazione frugale, attitudine all’isolamento che lo portava a rifuggire dai banchetti, confermano l’immagine di un asceta intento ad esercitare la riflessione filosofica. Lo Stoicismo è un’antica corrente filosofica fondata ad Atene da Zenone intorno al 300 a. 🔗 Leggi su Lanazione.it

