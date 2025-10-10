Riapre il valico di Rafah | Crosetto annuncia la ripresa della missione italiana con i Carabinieri per il controllo dei transiti

Riprende la missione italiana al  valico di Rafah, punto nevralgico tra Striscia di Gaza ed Egitto. Si tratta dell’operazione europea Eubam Rafah, cui partecipa personale dei  Carabinieri. La decisione è stata presa dal ministro della Difesa  Guido Crosetto, dopo un confronto con la presidente del Consiglio  Giorgia Meloni  e il ministro degli Esteri  Antonio Tajani. In una nota, Crosetto ha spiegato di aver autorizzato il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, a riattivare la missione «con le medesime modalità di gennaio 2025». Questo, a seguito di una valutazione positiva sulle condizioni di sicurezza condotta dal Comando Operativo di Vertice Interforze, in coordinamento con la Farnesina. 🔗 Leggi su Open.online

