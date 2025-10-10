Riapre il palaghiaccio di Fanano | stagione invernale tra gare corsi e spettacoli
Sabato 11 ottobre alle ore 15 il Palaghiaccio di Fanano riapre al pubblico dando così il via ufficiale alla stagione 2025-2026 con il pattinaggio libero che per l’intero week-end vedrà adulti e bambini solcare la pista di ghiaccio nell’impianto che in Emilia-Romagna non ha eguali. Confermata la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
