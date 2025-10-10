Riapre al pubblico l' ufficio postale di Orta Nova

10 ott 2025

È stato riaperto al pubblico l’ufficio postale di Orta Nova, reso inagibile a seguito di un attacco criminoso che ha richiesto interventi strutturali volti al ripristino della sede in piena sicurezza per la clientela.Nel frattempo, in ottica di massima attenzione alle esigenze dei cittadini. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

