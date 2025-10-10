Riapre al pubblico l' ufficio postale di Orta Nova
È stato riaperto al pubblico l’ufficio postale di Orta Nova, reso inagibile a seguito di un attacco criminoso che ha richiesto interventi strutturali volti al ripristino della sede in piena sicurezza per la clientela.Nel frattempo, in ottica di massima attenzione alle esigenze dei cittadini. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: riapre - pubblico
Riapre al pubblico l’area verde dell’Anfiteatro Romano
Musei, Palazzo Vecchio: per Sant’Anna riapre al pubblico il Mezzanino. Con l’affresco sulla cacciata del “Duca d’Atene”
Festa di Sant’Anna, riapre al pubblico la storica sala del Mezzanino di Palazzo Vecchio
ARTRIBUNE: A Mantova Palazzo Te riapre al pubblico gli spazi delle Fruttiere per la mostra del regista Isaac Julien Palazzo Te - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, al #Colosseo riapre al pubblico il sotterraneo chiamato "Il passaggio di Commodo" - X Vai su X
Riapre l’ufficio postale di Petilia Policastro: servizi digitali e spazi rinnovati - Da domani l’ufficio postale di Petilia Policastro riapre al pubblico dopo una completa ristrutturazione, secondo il modello “Polis”. Scrive cn24tv.it
Riapre l’ufficio postale di Berzo Demo, rinnovato e più moderno - Tra i servizi disponibili anche certificati anagrafici e previdenziali grazie al progetto Polis di Poste Italiane. Segnala quibrescia.it