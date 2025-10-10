Rettrice Firenze | Unifi impegnata per la pace occupazioni illegali

Firenze, 10 ottobre 2025 - "L' Università di Firenze è impegnata da tempo nella promozione di iniziative e proposte per la pace, attraverso il confronto aperto con tutti i soggetti disponibili a condividere questo impegno sempre nel rispetto delle regole che garantiscono la convivenza civile e la libertà di espressione all'interno della comunità accademica. L'occupazione di un plesso universitario resta, invece, una violazione della legalità e non contribuisce alla costruzione di un dialogo autentico e produttivo". Così la rettrice dell'Università di Alessandra Petrucci. "La linea dell'Ateneo è quella definita nella mozione del Senato accademico - ricorda in una nota -, approvata a larghissima maggioranza, con il voto favorevole di tutti i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, una sola astensione e un solo voto contrario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

