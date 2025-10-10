Racconto di viaggio di un gruppo di studenti universitari dell’Aquila e del loro parroco don Federico L’Aquila, Parrocchia universitaria San Giuseppe Artigiano di Goffredo Palmerini L’AQUILA – Settembre, andiamo, è tempo di migrare! Siamo infatti andati dall’Aquila, da dove iniziava il Tratturo Magno, ma non verso il Tavoliere pugliese dove per secoli hanno migrato i nostri pastori e le loro greggi percorrendo “un erbal fiume silente”, come l’immaginifica creatività di D’Annunzio poetava. Siamo andati invece in America, trasvolando l’oceano, in una migrazione di appena due settimane (dal 10 al 24 settembre), non certo come di quelle sui bastimenti che tanti italiani hanno affrontato nella Grande Emigrazione, ma con un comodo volo di 9 ore da Roma a New York. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - REPORTAGE DAGLI STATES: LE GIORNATE A NEW YORK E IN TEXAS