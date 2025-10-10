Replica La notte nel cuore in streaming puntate del 9 ottobre | Video Mediaset

Nuovo appuntamento stasera giovedì 9 ottobre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 67, 68 e 69 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Esat mette Sumru con le spalle al muro: deve scegliere tra i gemelli oppure lui e Harika. Le parole del figlio la sconvolgono profondamente. Samet necessita di un trapianto di rene e confida al dottor Hasan che anche Bunyamin potrebbe essere un donatore compatibile, poiché in realtà è suo figlio. Hikmet, Cihan, Harika ed Esat cercano di convincere Bunyamin a donare un rene per salvare Samet, ma lui pone delle condizioni che, alla fine, sono costretti ad accettare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

