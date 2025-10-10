Repertorio e nuova musica nel recital del giovane talento Fabio Di Gennaro

All'interno del Traetta Opera Festival, sabato 11 ottobre (ore 20.30), nel Teatro Comunale di Bitonto, la rassegna «Ri-letture» dedicata alla letteratura cameristica prosegue con il pianista Fabio Di Gennaro, giovane talento pugliese che si potrà ascoltare nel recital «Luoghi e visioni».

