Repertorio e nuova musica nel recital del giovane talento Fabio Di Gennaro

All’interno del Traetta Opera Festival, sabato 11 ottobre (ore 20.30), nel Teatro Comunale di Bitonto, la rassegna «Ri-letture» dedicata alla letteratura cameristica prosegue con il pianista Fabio Di Gennaro, giovane talento pugliese che si potrà ascoltare nel recital «Luoghi e visioni». Il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: repertorio - nuova

Al via Mirabilia, dal 1° ottobre la nuova stagione di Roma Tre Orchestra che illumina il grande repertorio

Kammermusik n.1 Sabato 27 settembre ore 17.00 Palazzo Ducale di Sassuolo Il Festival apre le porte anche ai giovani talenti, protagonisti della Belcanto Masterclass che porta nuova linfa al repertorio antico. Kammermusik n.1 è un viaggio nel Seicento - facebook.com Vai su Facebook

Scriabin Concert Series: il giovane pianista Diego Biagi protagonista del nuovo recital - Il pianista Diego Biagi in concerto nella chiesa dei Bigi di Grosseto per la rassegna Scriabin Concert Series. grossetonotizie.com scrive

Nasce Ballandi Music, Sony ne distribuirà il repertorio - È stato firmato un accordo strategico tra Ballandi Music, la nuova etichetta discografica del gruppo Ballandi, e Sony Music Entertainment Italy per la distribuzione fisica e digitale del proprio ... Lo riporta ansa.it