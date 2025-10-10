Renzi e il piano di pace di Trump | Una svolta epocale grazie a Blair e al mondo islamico

«Il percorso sarà ancora lungo e irto di ostacoli, ma quella di Sharm è una svolta storica: se è vero che dobbiamo essere prudenti, non possiamo nemmeno sottovalutare quel che è accaduto. Per me è la vittoria della politica sulla barbarie, della speranza contro il terrore». In un’intervista a la Repubblica il leader di Italia Viva, Matteo Renzi dice che la pace a Gaza è frutto di «uno sforzo politico portato avanti in primis da Blair e Kushner, che hanno convinto Trump a mettere tutto il peso della Casa Bianca su questo accordo. Si liberano tutti gli ostaggi e si rompe il governo di estrema destra in Israele, come dimostra la contrarietà espressa dai ministri più oltranzisti». 🔗 Leggi su Open.online