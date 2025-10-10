Renault Twingo E-Tech Electric ordini al via con il programma R Pass | caratteristiche e prezzi
Prima della presentazione del prossimo 6 novembre, gli appassionati potranno optare per il programma Twingo R Pass che consente di ordinare l'auto in anteprima con un prezzo di ingresso inferiore a 20mila euro, che con gli incentivi statali può partire da 9.900 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Renault Twingo elettrica: l'Italia è il primo paese per i preordini, il prezzo è accattivante - Renault lancia oggi in Italia il programma Twingo R Pass per preordinare la nuova citycar elettrica prima del reveal del 6 novembre ... Si legge su automoto.it
Nuova Renault Twingo arriva in Italia, quanto costa la citycar elettrica - Benzina e diesel fanno parte del passato, l’elettrico del futuro: la Renault Twingo può essere ordinata in versione elettrica, a prezzi accessibili ... virgilio.it scrive