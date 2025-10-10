Remco Evenepoel | Pogacar si può battere il Lombardia è in cima alla lista dei desideri

Remco Evenepoel si è dovuto inchinare al cospetto di Tadej Pogacar ai Mondiali e agli Europei. Nelle ultime due settimane è stato sconfitto nettamente dal fuoriclasse sloveno, perdendo gli scontri diretti andati in scena tra Ruanda e Francia. Il talentuoso belga proverà a impensierire il rivale al Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione in programma sabato 11 ottobre. Il 25enne cercherà di impedire il pokerissimo al balcanico, a un passo dallo scrivere un’altra pagina della storia del ciclismo internzazionale. Sarà l’ultima gara con la maglia della Soudal Quick-Step, poi passerà alla Red Bull-BORA-hansgrohe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Remco Evenepoel: “Pogacar si può battere, il Lombardia è in cima alla lista dei desideri”

