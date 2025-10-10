Remazel, società del Gruppo Fincantieri con sede a Chiuduno, ha firmato un contratto con Jan De Nul, società belga leader a livello mondiale nelle attività di ingegneria marittima e offshore, per la fornitura di “mission critical equipment” destinato a una nave di nuova costruzione. Il contratto prevede la progettazione e la fornitura di un sistema avanzato per il trasporto e la posa di rocce sul fondale marino, destinato alla protezione di cavi e oleodotti. La soluzione sviluppata da Remazel consentirà operazioni fino a 400 metri di profondità e una capacità produttiva di 2.000 tonnellateora, garantendo precisione, efficienza e continuità operativa anche in condizioni marine complesse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Remazel, nuova commessa: realizzerà un avanzato sistema per la protezione di infrastrutture sottomarine