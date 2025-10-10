Registro tumori cadono le accuse | l’oncologo Massimo Federico assolto dopo 10 anni
Modena, 10 ottobre – A una decina d’anni dai fatti contestati, è stato assolto con formula piena da tutte le accuse: perchè il fatto non sussiste. In sostanza non avrebbe sperimentato farmaci dietro compenso. Parliamo del professore e noto oncologo Massimo Federico, finito nel ‘calderone’ delle inchieste sulle sperimentazioni nei corridoi dei nosocomi modenesi. Ieri i giudici della corte d’Appello hanno assolto il professore dai restanti capi di imputazione, che riguardavano ipotesi di peculato e abuso d’ufficio per i quali, tre anni fa, Federico era stato condannato a due anni e undici mesi in primo grado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: registro - tumori
Registro tumori 2025, le associazioni: “Le verità nascoste in Campania”
Giordano (SHRO): “Registro tumori, dati in Campania fermi al 2021”
L’allarme di Antonio Giordano (Shro): Sul registro dei tumori gli ultimi dati sulla Campania risalgono al 2021
NUOVO REGISTRO TUMORI, CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LEGITTIMITÀ LEGGE STRAFACE: IMPORTANTE PASSO AVANTI REGGIO CALABRIA, – Continuiamo a promuovere, ad incrementare ed ampliare le buone pratiche istituzionali per moni - facebook.com Vai su Facebook
Registro tumori, cadono le accuse: l’oncologo Massimo Federico assolto dopo 10 anni - Modena: gli venivano contestate sperimentazioni di farmaci e la gestione ritenuta troppo ‘personalistica’. Come scrive ilrestodelcarlino.it