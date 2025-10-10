Registro tumori cadono le accuse | l’oncologo Massimo Federico assolto dopo 10 anni

Modena, 10 ottobre – A una decina d’anni dai fatti contestati, è stato assolto con formula piena da tutte le accuse: perchè il fatto non sussiste. In sostanza non avrebbe sperimentato farmaci dietro compenso. Parliamo del professore e noto oncologo Massimo Federico, finito nel ‘calderone’ delle inchieste sulle sperimentazioni nei corridoi dei nosocomi modenesi. Ieri i giudici della corte d’Appello hanno assolto il professore dai restanti capi di imputazione, che riguardavano ipotesi di peculato e abuso d’ufficio per i quali, tre anni fa, Federico era stato condannato a due anni e undici mesi in primo grado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

