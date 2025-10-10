Regione Sicilia la maggioranza in frantumi sulla manovra | così FdI avvisa Schifani su input di Roma
Dietro la crisi in Sicilia c’è “un disegno politico nazionale”. Ad indicarlo sono in molti e nessuno ha dubbi: il deus ex machina della débâcle del governo siciliano è Gaetano Galvagno. Il presidente dell’Ars non avrebbe agito secondo un disegno personale ma con un preciso mandato da Roma. Il giorno dopo la Caporetto del governo Schifani, battuto a ripetizione sulla manovra quater, la ricostruzione di quel che è successo nelle retrovie è chiara: “Non è un avviso di sfratto, è un campanello: se qualcuno finora ha pensato che Fratelli d’Italia potesse stare di lato senza conseguenze, si è sbagliato”, confida un esponente del partito della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
