regionali toscana i big a firenze per la chiusura delle campagne elettorali

Firenze, 10 ottobre 2025 – Firenze blindata per l'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani per il comizio di chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre, a sostegno del candidato presidente Alessandro Tomasi. L'appuntamento è in piazza San Lorenzo alle 18. Oltre cinquecento uomini in divisa si aggiungono alle forze già operative in città – polizia, carabinieri e guardia di finanza – per garantire la sicurezza in una giornata particolarmente delicata per Firenze perché a poca distanza, in piazza Indipendenza, è prevista la manifestazione di Assemblea per lo sciopero che riunisce varie realtà, da Usb ai centri sociali, dai Giovani Palestinesi a Firenze antifascista.

