Regionali Toscana i big a Firenze per la chiusura delle campagne elettorali
Firenze, 10 ottobre 2025 – Firenze blindata per l'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani per il comizio di chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre, a sostegno del candidato presidente Alessandro Tomasi. L’appuntamento è in piazza San Lorenzo alle 18. Oltre cinquecento uomini in divisa si aggiungono alle forze già operative in città – polizia, carabinieri e guardia di finanza – per garantire la sicurezza in una giornata particolarmente delicata per Firenze perché a poca distanza, in piazza Indipendenza, è prevista la manifestazione di Assemblea per lo sciopero che riunisce varie realtà, da Usb ai centri sociali, dai Giovani Palestinesi a Firenze antifascista. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: regionali - toscana
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”
Regionali Toscana, come è la scheda elettorale di Firenze e i nomi dei candidati - X Vai su X
Elezioni Regionali Toscana 2025 Domenica 12 ottobre e lunedì 13 ottobre 2025 si vota per eleggere il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale della Toscana. Orari di voto: * Domenica 12 ottobre: 7:00 – 23:00 * Lunedì 13 ottobre: 7:00 - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Toscana, i big a Firenze per la chiusura delle campagne elettorali - Alle 18 in piazza San Lorenzo Meloni, Salvini e Tajani per tomasi; Conte alle Murate e a Scandicci, Renzi con Giani in piazza Strozzi. Segnala lanazione.it
Regionali, Schlein con Giani a Firenze chiude la campagna: "Toscana coraggiosa e governata bene" - Si è chiusa a Firenze, in un teatro gremito, la campagna elettorale per le Regionali 2025 del presidente uscente Eugenio Giani. Da gonews.it