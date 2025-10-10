Regionali Toscana fac simile della scheda elettorale di Firenze e i nomi dei candidati

Firenze, 10 ottobre 2025 – Tutto pronto per le elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Lunedì si voterà fino alle 15, poi scatta subito lo scrutinio che porterà alla nomina del nuovo presidente della Regione e dei consiglieri che comporranno l'assemblea. Un momento importante per la Toscana. Si vota in tutta la Toscana. La regione viene divisa in circoscrizioni elettorali. In ogni circoscrizione elettorale ci sono degli specifici candidati consiglieri. La scheda, di colore arancione, avrà sopra scritti i nomi dei tre candidati presidente ( Eugenio Giani per il centrosinistra, Alessandro Tomasi per il centrodestra, Antonella Bundu per Toscana Rossa) e quello dei candidati consiglieri.

Elezioni Regionali Toscana 2025 Domenica 12 ottobre e lunedì 13 ottobre 2025 si vota per eleggere il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale della Toscana. Orari di voto: * Domenica 12 ottobre: 7:00 – 23:00 * Lunedì 13 ottobre: 7:00 -

Elezioni Toscana 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi alle regionali - Le elezioni regionali in Toscana si terranno domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15 ... Scrive fanpage.it

Guida alle elezioni regionali in Toscana - Domenica 12 e lunedì 13 ottobre si terranno le elezioni regionali in Toscana per eleggere il nuovo presidente della Regione e i nuovi consiglieri regionali. Secondo pagellapolitica.it