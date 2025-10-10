Regionali Toscana Conte con Giani | Rapporti ottimi M5s darà contributo determinati e convinti – Il video

Open.online | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Toscana, 10 ottobre 2025 "I rapporti con Giani come sono? Sono ottimi. Per costruire la coalizione noi abbiamo dato un grande contributo, ci siamo confrontati con grande apertura con Giani e con un percorso molto elaborato che rassicurato la mia intera comunità. Daremo il nostro contributo, lo abbiamo anche messo nero su bianco. Siamo molto determinati e convinti". Lo dice Giuseppe Conte a Scandicci con Eugenio Giani. M5s Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - toscana

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”

Regionali Toscana, Conte con Giani: Rapporti ottimi. M5s darà contributo, determinati e convinti - Per costruire la coalizione noi abbiamo dato un grande contributo, ci siamo confrontati con grande apertura con G ... quotidiano.net scrive

regionali toscana conte gianiRegionali Toscana, scoppia il caso Conte: chiude la campagna, ma diviso da Giani. I malumori nel Pd - Previsti comizi separati di tutti i leader, evento unitario per Meloni, Salvini, T ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Toscana Conte Giani