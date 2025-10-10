Regionali Toscana 2025 | data candidati e come si vota

Cittadini al voto per le elezioni Regionali Toscana 2025, nel weekend si elegge il nuovo Consiglio regionale e il Presidente della Giunta, secondo quanto regolato dalle leggi regionali n.51 del 2014 e n. 74 del 2004. Eugenio Giani è il presidente uscente, il suo mandato è iniziato l’8 ottobre del 2020 e subentrava al suo predecessore, Enrico Rossi. Potranno votare le cittadine e i cittadini italiani residenti in Toscana o iscritti all’ Aire. Domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 si svolgeranno le consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

