Regionali Puglia 2025 i nomi dei candidati del Partito Democratico
Dopo la riunione della Segreteria, si è tenuta oggi la Direzione provinciale del Partito Democratico di Capitanata, che all’unanimità ha approvato la lista dei candidati del PD della provincia di Foggia alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre. La lista dei candidati del PD di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: regionali - puglia
Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo
Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia
Regionali, lo stallo a sinistra in Puglia. Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Vendola
Telesveva. . +++NEL TG DELLA SERA – ELEZIONI REGIONALI PUGLIA: IL CENTRODESTRA SCEGLIE LUIGI LOBUONO COME CANDIDATO ALLA PRESIDENZA – LA XYLELLA NON RISPARMIA NEANCHE IL FOGGIANO: ALLARME PER 47 ULIVI INFETT - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Puglia, ecco chi è Luigi Lobuono: l'imprenditore con la passione per la politica - News - X Vai su X
Regionali Puglia: centrodestra senza candidato a meno di due mesi dal voto - Regionali Puglia 2025: il centrodestra non ha ancora scelto il candidato presidente a meno di due mesi dal voto. Segnala pugliapress.org
ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: intesa nel cdx sui nomi per le Regionali in Veneto, Campania e Puglia - Ultime notizie, ultim'ora oggi: intesa nel centrodestra sui nomi dei candidati per le Elezioni Regionali in Veneto, Campania e Puglia ... Si legge su ilsussidiario.net