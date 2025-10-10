Regionali Meloni spinge Tomasi | Nessuna sfida impossibile Sinistra? Più fondamentalista di Hamas FOTO

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna sfida è impossibile, la mia storia lo dimostra. La sinistra? Più fondamentalista di Hamas”. Una Giorgia Meloni scatenata nel comizio finale a sostegno di Alessandro Tomasi, il candidato presidente del centrodestra alle elezioni dei prossimi 12 e 13 ottobre.Sul palco, in piazza San. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - meloni

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Regionali, oggi nuovo vertice centrodestra con Meloni

Centrodestra compatto in vista delle Regionali: primo vertice tra Meloni, Salvini, Tajani e Lupi

regionali meloni spinge tomasiRegionali, Meloni spinge Tomasi: "Nessuna sfida impossibile. Sinistra? Più fondamentalista di Hamas" / FOTO - Una Giorgia Meloni scatenata nel comizio finale a sostegno di Alessandro Tomasi, il candidato ... Si legge su firenzetoday.it

regionali meloni spinge tomasiRegionali, Meloni a Firenze: “Tomasi capace, siamo nati per stravolgere i pronostici” - Come se noi riuscissimo a trovarla o non avessimo il coraggio di scendere in piazza. Secondo strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Regionali Meloni Spinge Tomasi