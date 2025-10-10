Regionali Mastella ha pronte le liste ma c’è l’incognita ‘centro’ | destra o sinistra?

Tempo di lettura: 2 minuti Clemente Mastella si prepara al voto regionale con le carte già in tavola. Il leader di Noi di Centro ha definito le liste in tutte le province della Campania, forte anche di un accordo con Noi Sud e dell’ingresso di alcuni esponenti provenienti da Azione, segnale di una strategia ampia e trasversale. Resta però l’incognita più attesa: il posizionamento politico. Negli ultimi giorni si sarebbero intensificate le voci di un possibile colloquio tra il sindaco di Benevento e Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle prossime regionali. Una mossa che, se confermata, potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri della competizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Mastella ha pronte le liste ma c’è l’incognita ‘centro’: destra o sinistra?

In questa notizia si parla di: regionali - mastella

Elezioni regionali 2025. De Rosa scende in campo con Mastella. "Litorale, lavoro ed eccellenze locali"

Regionali, Mastella: “Bene l’intesa nel PD ma ora basta guerre fratricide”

Regionali, accordo Pd-M5S su Piero De Luca e Fico: il plauso di Misiani e Mastella

Regionali, Sandra Lonardo Mastella non sarà candidata https://cronachesalerno.it/regionali-sandra-lonardo-mastella-non-sara-candidata/?feed_id=33800&_unique_id=6772fc127129a - facebook.com Vai su Facebook

#RegionaliCampania, Mastella avverte Fico sull'euforia contagiosa del centrodestra https://radioalfa.fm/regionali-campania-mastella-avverte-fico-sulleuforia-contagiosa-del-centrodestra/… via @radioalfa - X Vai su X

Mastella e Forza Italia, è già scontro aperto: FdI pronti con i nomi - I risultati elettorali in Calabria e nelle Marche devono essere di monito per il centrosinistra. Riporta ilmattino.it

Regionali, Cirielli corteggia Mastella: fuoco di sbarramento da Forza Italia - Nel corso della “Leopolda” di qualche giorno fa, Matteo Renzi aveva anticipato un suo convincime ... Secondo ilsannioquotidiano.it