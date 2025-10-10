Regionali Lombardia | Fidanza FdI | A Romeo dico non esistono diritti acquisiti
“L’intenzione è quella di governare al meglio per questa metà restante di legislatura in Lombardia, poi a tempo debito valuteremo profili, candidature e equilibri all’interno della coalizione. Certo è che non esistono diritti acquisiti, ho letto l’amico Massimiliano Romeo parlare di ‘radicamento’, insomma un partito come Fratelli d’Italia che prende ripetutamente il 30% nelle ultime competizioni elettorali in Lombardia, direi che è abbastanza radicato per poter ambire a esprimere la presidenza. Poi si vedrà e come al solito il centro-destra sceglierà per il meglio”. Così l’ eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, a margine del Forum del Commercio Internazionale in corso a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: regionali - lombardia
Regionali in Lombardia, Romeo spariglia le carte: “Candidato per forza di FdI? Mica è detto”. E lancia Giorgetti
Regionali: Romeo, 'prevalga logica coalizione, Lega non può lasciare Veneto e Lombardia'
Regionali: Romeo, 'prevalga logica coalizione, Lega non può lasciare Veneto e Lombardia'
Zeno Pelizzari avanti ai campionati regionali individuali della Lombardia. - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, candidato governatore di Lega o Fratelli d’Italia? Romeo: noi radicati. Fidanza: FdI al 30% in Lombardia, può ambire a presidenza - In vista delle prossime elezioni dibattito aperto tra le diverse anime centrodestra che amministra la regione ininterrottamente da oltre trent’anni. Lo riporta ilgiorno.it
Regionali Lombardia: Fidanza (FdI): “A Romeo dico non esistono diritti acquisiti” - “L’intenzione è quella di governare al meglio per questa metà restante di legislatura in Lombardia, poi a tempo debito ... stream24.ilsole24ore.com scrive