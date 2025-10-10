“L’intenzione è quella di governare al meglio per questa metà restante di legislatura in Lombardia, poi a tempo debito valuteremo profili, candidature e equilibri all’interno della coalizione. Certo è che non esistono diritti acquisiti, ho letto l’amico Massimiliano Romeo parlare di ‘radicamento’, insomma un partito come Fratelli d’Italia che prende ripetutamente il 30% nelle ultime competizioni elettorali in Lombardia, direi che è abbastanza radicato per poter ambire a esprimere la presidenza. Poi si vedrà e come al solito il centro-destra sceglierà per il meglio”. Così l’ eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, a margine del Forum del Commercio Internazionale in corso a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regionali Lombardia: Fidanza (FdI): “A Romeo dico non esistono diritti acquisiti”